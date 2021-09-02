МИД Китая окажет безвозмездную помощь МИД Беларуси

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2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и посол Китайской Народной Республики Се Сяоюн 2 сентября подписали договоренность о передаче Министерством иностранных дел Китая безвозмездной помощи Министерству иностранных дел Беларуси для укрепления материально-технической базы министерства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
"Белорусская сторона выразила благодарность китайским коллегам за оказанный дружественный шаг", - сказали в МИД.-0-