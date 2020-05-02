МИД: на родину удалось вернуть 7,4 тыс. белорусов, эта работа продолжается

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 7,4 тыс. белорусов удалось вернуть на родину после вспышки коронавируса, эта работа продолжается и сейчас. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Они летят и едут даже в настоящий момент, пока мы с вами беседуем, - сказал Анатолий Глаз. - Еще не все, будем продолжать. Уже выстроена система, отлажена при взаимодействии с "Белавиа" и нашими соседями".

Пресс-секретарь МИД отметил, что в начале марта, когда страны начали закрывать свои границы, ситуация казалась чрезвычайной, приходилось организовывать работу в ручном режиме, не обошлось без шероховатостей. "Основная нагрузка легла на наши загранучреждения. МИД координировал эту работу, но мы работали вместе со всеми государственными органами, - обратил внимание Анатолий Глаз. - Все сотовые операторы откликнулись на наш призыв разрешить в роуминге бесплатные звонки на линии посольств. Здесь тот случай, когда вся страна консолидировалась в поддержку своих граждан".

Анатолий Глаз добавил, что вывозят не только белорусов, но и помогают гражданам других государств. "Изначально мы решили, что это общая беда. Только совместными усилиями мирового сообщества ее можно преодолеть", - подчеркнул он.-0-