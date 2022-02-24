МИД настоятельно рекомендует гражданам Беларуси, находящимся в Украине, покинуть территорию этой страны

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с развитием ситуации в Украине Министерство иностранных дел Республики Беларусь настоятельно рекомендует белорусским гражданам отменить планы посещения этой страны до стабилизации обстановки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
"Гражданам Беларуси, находящимся в Украине, настоятельно рекомендуется покинуть территорию страны", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Республики Беларусь.
Посольство Беларуси и главное консульское управление МИД переведены на круглосуточный режим работы и будут оказывать содействие нашим гражданам. В этих целях открыты горячие линии: +38 050 406 23 30; +375173794771 и +375173792673, consnot@mfa.gov.by.
Кроме того, в МИД обратили внимание: "Настоятельная просьба гражданам Беларуси, находящимся на территории Украины, установить и поддерживать контакт с белорусскими дипломатами. По мере возможности будет оказываться помощь в эвакуации, а также иное содействие по необходимости".-0-