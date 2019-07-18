МИД обращает внимание на порядок пересечения границы Израиля в связи с ростом числа отказов во въезде

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел констатирует рост числа отказов белорусским гражданам во въезде на территорию Израиля. В связи с чем обращает внимание на порядок пересечения границы этого государства и предлагает соблюдать рекомендации, перечень которых размещен на странице МИД в Фейсбуке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"В последнее время мы отмечаем увеличение количества белорусских граждан, которым по различным причинам отказывается во въезде в Государство Израиль. В этой связи необходимо учитывать, что миграционным службам этой страны предоставлены полномочия принимать такие решения на этапе прохождения пограничного контроля", - отметили в МИД.

При любого рода поездках в Израиль (туристической, паломнической, служебной, гостевой поездки, поездки на лечение) нужно в обязательном порядке иметь обратный авиабилет, а также медицинскую страховку, действующую в Израиле на весь предполагаемый период пребывания. МИД также рекомендует иметь при себе достаточную сумму денег наличными либо выписку с карт-счета и кредитную карту.

Если едешь в гости, обязательно наличие приглашения принимающих лиц, их адреса, контактных телефонов для связи, ксерокопии удостоверения личности. При возникновении спорных ситуаций на границе нужно просить сотрудников иммиграционной службы связаться с приглашающими лицами для подтверждения ими готовности принять вас в согласованные сроки.

При осуществлении туристической, паломнической поездки в обязательном порядке иметь договор с туристической компанией, обратный билет, программу тура (поездки) и оплаченную бронь гостиницы (либо подтверждение проживания в монастырях и т.п.).

Письмо из израильского медицинского учреждения необходимо иметь при себе, когда едешь на лечение в Израиль.

"Лучше воздержаться от поездок по приглашению граждан Республики Беларусь, не имеющих израильского гражданства либо статуса постоянно проживающего на территории Израиля, в том числе находящихся в стране по рабочей визе", - считают в МИД. Также лучше не ехать в Израиль в период рассмотрения поданных документов для репатриации.

"Воздерживаться от удаления каких-либо контактов либо переписки на мобильном телефоне, быть готовым пояснить происхождение любого израильского номера в памяти телефона. При собеседовании с сотрудниками иммиграционных служб вести себя спокойно и уверенно, на все вопросы отвечать правдиво и с достоинством", - рекомендуют в МИД.

В случае отказа во въезде в страну обратиться с просьбой детально разъяснить причины отказа на понятном въезжающему языке, порядок обжалования принятого решения с возможным подключением израильских адвокатов, предоставить возможность связаться с родными для предупреждения их о сложившейся ситуации и информирования о предполагаемом сроке возвращения в страну вылета.-0-