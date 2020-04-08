МИД оказал помощь в возвращении на родину более 6 390 белорусов

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел оказало помощь в различных форматах в возвращении на родину уже более 6 390 белорусов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

В частности, 7 апреля из Польши вернулись на автобусах, организованных при содействии посольства Беларуси в этой стране, 48 человек. Одна гражданка Беларуси вылетела из Алжира при поддержке российской стороны. Посольство Беларуси в России в контакте с российскими коллегами в настоящее время решает вопрос по организации ее транзита на родину.

Посольствами Беларуси в Сербии и Венгрии в тесном контакте с местными органами власти обеспечена транспортировка и вылет на родину рейсом Belavia - Belarusian Airlines 14 наших соотечественников из Сербии через Будапешт.

"Сохраняется острота ситуации с дальними странами, в частности с Индией, Вьетнамом, Шри-Ланкой, Таиландом. Все заинтересованные госорганы продолжают работу по поиску наиболее оптимального механизма и путей оказания содействия белорусам в указанных странах, - отметили в МИД. - Также идет взаимодействие с казахстанскими коллегами по изучению возможностей сотрудничества при эвакуации граждан двух стран из региона Юго-Восточной Азии".

МИД также обратил внимание, что в Латвии продлен режим чрезвычайной ситуации до 12 мая. В Японии до 6 мая введено чрезвычайное положение на территории городов Токио и Осака, а также префектур Канагава, Сайтама, Хёго, Чиба и Фукуока (без установления в городах режима карантина).-0-