МИД показал в Facebook, какая погода за окном белорусских посольств в разных странах

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси запустило на своей странице в Facebook необычную акцию. Белорусские посольства в различных странах показывают, какая погода за окном дипмиссий, сообщает БЕЛТА.

"А якое надвор'е сёння ў Беларусі? Па-асенняму дажджліва і золка, хутчэй за ўсё, адкажаце вы. Але не ўсё так адназначна. Астраўкі Беларусі ёсць яшчэ ў 57 краінах, якія раскіданы па ўсім свеце. Вядома, гэта нашы замежныя ўстановы. Прапануем паглядзець, чым яны жывуць, як выглядаюць, ды якое разнастайнае надвор'е можа быць у Беларусі!" - говорится на странице МИД в Facebook.

Ташкент

Фотографии уже разместили несколько белорусских дипмиссий. Так, в Ташкенте за окном посольство погода солнечная, а во дворе цветут розы. Солнечная осень также в Сеуле и Абу-Даби.

Сеул

Абу-Даби

В Мюнхене наступили морозы и выпал снег, несмотря на то, что тут тоже еще не отцвели розы. "Ружы ды маразы!" - подписали фотографию дипломаты.

Мюнхен

О первом снеге в Киеве рассказали сотрудники посольства Беларуси в Украине. Погода за окном белорусской дипмиссии в Москве напоминает минские реалии: на улице пасмурно, и люди стараются одеваться потеплее.-0-

Киев

Москва

Минск

Фото из Facebook-аккаунта МИД