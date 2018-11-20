МИД показал в Facebook, какая погода за окном белорусских посольств в разных странах

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси запустило на своей странице в Facebook необычную акцию. Белорусские посольства в различных странах показывают, какая погода за окном дипмиссий, сообщает БЕЛТА.
"А якое надвор'е сёння ў Беларусі? Па-асенняму дажджліва і золка, хутчэй за ўсё, адкажаце вы. Але не ўсё так адназначна. Астраўкі Беларусі ёсць яшчэ ў 57 краінах, якія раскіданы па ўсім свеце. Вядома, гэта нашы замежныя ўстановы. Прапануем паглядзець, чым яны жывуць, як выглядаюць, ды якое разнастайнае надвор'е можа быць у Беларусі!" - говорится на странице МИД в Facebook.
Фотографии уже разместили несколько белорусских дипмиссий. Так, в Ташкенте за окном посольство погода солнечная, а во дворе цветут розы. Солнечная осень также в Сеуле и Абу-Даби.
В Мюнхене наступили морозы и выпал снег, несмотря на то, что тут тоже еще не отцвели розы. "Ружы ды маразы!" - подписали фотографию дипломаты.
О первом снеге в Киеве рассказали сотрудники посольства Беларуси в Украине. Погода за окном белорусской дипмиссии в Москве напоминает минские реалии: на улице пасмурно, и люди стараются одеваться потеплее.-0-
Фото из Facebook-аккаунта МИД
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