МИД Польши о праве журналистов работать на границе: поезжайте в Беларусь и делайте репортажи оттуда

10 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Польские журналисты могут приехать в Беларусь и оттуда освещать миграционный кризис на границе. Об этом в эфире TVN24 заявил замглавы МИД Польши Петр Вавжик, сообщает польская газета Rzeczpospolita.

Из-за миграционного кризиса в 183 городах Подляского и Люблинского воеводств Польши, недалеко от границы с Беларусью, действует чрезвычайное положение, из-за которого журналисты не допускаются в этот регион. Моника Олейник, ведущая программы TVN24, в беседе с Петром Вавжиком заявила, что сотрудники СМИ должны иметь право сообщать о том, что происходит на границе. В ответ замглавы польского МИД посоветовал журналистам приехать в Беларусь и делать репортажи оттуда.

"Ничто не мешает вашему редактору или любому другому журналисту приехать в Беларусь и делать репортажи оттуда. Если вас не устраивает закрытие границы, вы считаете, что ограничены в своей деятельности, то можете показывать это с другой стороны", - заявил Петр Вавжик.

Замглавы МИД также отметил, что для охраны журналистов пришлось бы выделить военнослужащих. "Это в свою очередь отвлечет офицеров от того, что они в первую очередь обязаны делать, то есть от охраны границы", - сказал Петр Вавжик.

Чиновник также обвинил польских журналистов в нагнетании ситуации с мигрантами на границе. "То, что вы делали в последние недели, - это, я подчеркиваю, моя интерпретация - в какой-то мере способствовало этой ситуации, этой эскалации", - сказал политик.-0-