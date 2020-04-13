МИД помог вернуться домой из-за границы 6,7 тыс. белорусских граждан

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь в различных форматах в возвращении на родину оказана уже более 6,7 тыс. белорусских граждан. Информация об этом размещена на странице МИД в "Фейсбуке", сообщает БЕЛТА.

В течение 11 и 12 апреля белорусы продолжали возвращаться, в том числе в индивидуальном порядке, различными маршрутами. В частности, еще 156 человек вернулись из Польши на автобусах, организованных при содействии белорусских загранучреждений в этой стране. Трое граждан Беларуси 11 апреля при помощи российских коллег были эвакуированы из Алжира и Кипра. В соответствии с действующим алгоритмом из Москвы белорусские туристы транспортом посольства доставлены до белорусской границы.

"Сегодня при содействии посольства Беларуси в Сербии во взаимодействии с российской стороной 9 граждан Беларуси также вылетели специальным рейсом из Черногории в Москву. Далее в контакте с компетентными ведомствами России будет решаться вопрос по обеспечению силами посольства Беларуси их дальнейшего транзита на родину, - проинформировали в МИД. - Также сегодня рейсом Belavia - Belarusian Airlines по маршруту Тель-Авив-Минск в столицу Беларуси доставлены 49 наших соотечественников. Этим же бортом для транзитного следования домой прибыли граждане Великобритании, Германии, Нидерландов, России, США, Украины, Франции, Чехии. Всего 174 пассажира".

Кроме того, продолжается отработка оптимальных вариантов решения наиболее сложных проблем, в частности, с обеспечением возможности вылета из Индии, Вьетнама, Шри-Ланки и Таиланда.-0-