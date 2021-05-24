МИД РФ: действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Действия белорусских авиационных властей в ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair соответствовали международным нормам. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Внимательно следим за развитием событий вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска 23 мая самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс. По официальным сообщениям белорусской стороны, посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности по решению командира экипажа из-за угрозы террористического акта. Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам. Истребитель ВВС Беларуси был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС", - говорится в комментарии.

"Мы приняли к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности. Считаем данный вопрос внутренним делом Беларуси. Есть информация, что, кроме Романа Протасевича, на борт самолета не вернулась гражданка России. По данному вопросу посольство России в Минске находится в контакте с ее родственниками и белорусскими властями и готово оказать консульскую помощь", - отметила Мария Захарова.

Она также заявила: "Вызывает удивление скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ. Они требуют отпустить задержанного Романа Протасевича и ввести максимально жесткие дополнительные санкции против Беларуси и авиакомпании "Белавиа". Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому. А таких примеров было немало".

Представитель МИД России напомнила о принудительных посадках бортов: в Вене по требованию спецслужб США самолета президента Боливии, в аэропорту американского Палм-Бич личного борта бывшего первого замминистра финансов России, а впоследствии сенатора Вавилова, которого подвергли многочасовому допросу. "Объектами вынужденных посадок становились и белорусские лайнеры. В 2016 году самолет "Белавиа", вылетевший из киевского аэропорта, за 50 км до входа в белорусское воздушное пространство был вынужден по требованию украинского диспетчера, угрожавшего поднятием в случае отказа боевых истребителей, вернуться в аэропорт вылета для снятия активиста "антимайдана" А.Мартиросяна. По схожему сценарию украинские спецслужбы планировали в 2019 году захватить вагнеровцев - с помощью экстренной посадки в Киеве самолета из Минска в Стамбул. К счастью, эта операция СБУ провалилась", - перечислила Мария Захарова.

"Характерно, что все указанные акции совершались намеренно, в нарушение норм международного права. Реакция Запада на них практически отсутствовала, никто из виновных так и не понес наказания", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Она также обратила внимание на заявление официального представителя МИД Беларуси, который объявил о готовности Минска к максимальной транспарентности в этом вопросе, включая предоставление материалов и допуск международных экспертов. "Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения двойных стандартов и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию", - резюмировала Мария Захарова.-0-