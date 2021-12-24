МИД РФ: Москва и Минск учитывают расширение НАТО

24 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Москва и Минск в военно-техническом сотрудничестве учитывают расширение НАТО и наращивание сил альянса у общих границ, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Как пояснил Алексей Полищук, Россия и Беларусь связаны обязательствами по обеспечению военной безопасности в рамках интеграционных объединений, а западная граница Беларуси - это общая граница Союзного государства и ОДКБ, ее совместная оборона относится к числу общих приоритетов Москвы и Минска. Он добавил, что сейчас формируется единое оборонное пространство, функционирует региональная группировка войск России и Беларуси, единая система ПВО, регулярно проводятся совместные учения, в том числе такие масштабные, как, например, "Запад-2021".

"Естественно, в этой деятельности учитываются изменения военно-политической обстановки, особенно расширение НАТО и наращивание сил альянса вблизи наших границ. Они были учтены и в обновленной Военной доктрине Союзного государства, которая была утверждена в начале ноября", - сказал Алексей Полищук.

Он также заявил, что НАТО во главе с США превращает Украину в военный плацдарм. За 7 лет американцы оказали Киеву военной помощи на $2,5 млрд, в том числе в 2021 году более чем на $400 млн, а в 2022 году Вашингтон планирует выделить Киеву еще $300 млн, из которых $75 млн - на летальные вооружения.

Алексей Полищук также отметил, что в 2021 году на территории Украины прошло семь совместных маневров Киева и стран альянса, в том числе крупнейшие за четверть века Defender Europe. По словам Полищука, в 2022 году маневров будет уже девять, а количество задействованных в них военнослужащих вырастет почти вдвое по сравнению с 2021 годом - до 64 тыс., количество задействованных самолетов и вертолетов вырастет более чем в три раза - до 361, боевых кораблей - почти в 4 раза - до 256.

"Растут масштабы, территориальный охват и продолжительность совместных учений Украины и стран НАТО. Все учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность", - сказал Алексей Полищук.-0-