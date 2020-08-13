МИД РФ: отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела Беларуси

13 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела Беларуси, заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

Мария Захарова отметила, что на фоне ситуации в Беларуси МИД РФ отмечает беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. "Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", - подчеркнула она.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства констатировала, что применение подобных методов неоднократно наблюдалось в других странах. "Со своей стороны, призываем всех к сдержанности и проявлению благоразумия", - сказала она.

"Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениями общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов", - отметила Мария Захарова. Она также подтвердила заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Беларуси. "Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло", - добавила официальный представитель МИД РФ.

"Хотелось бы подчеркнуть, что Россия была и остается надежным союзником и другом Беларуси и братского белорусского народа, - заключила Мария Захарова. - Уверены, что попытки внести разлад между нами обречены на провал".-0-