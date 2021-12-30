МИД РФ: свидетельства Эмиля Чечко требуют безусловного международного расследования

30 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Свидетельства попросившего убежища в Беларуси польского военнослужащего Эмиля Чечко требуют безусловного международного расследования. Об этом сегодня на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Заявления упомянутого вами польского военнослужащего о причастности польских военных к убийствам беженцев очень серьезны, и они, безусловно, требуют проведения тщательного международного расследования", - подчеркнула Мария Захарова.

Она назвала странным тот факт, что вместо предоставления аргументированных ответов на предъявленные обвинения польская сторона пытается дискредитировать личность Эмиля Чечко. "По сути, отвлекают вниманию от проблематики, - убеждена официальный представитель МИД РФ. - Конечно, особенно это настораживает в условиях введения Варшавой режима чрезвычайного положения, которое исключает доступ на приграничную территорию представителей средств массовой информации, гуманитарных организаций. С учетом многочисленных фактов ее демонстративного пренебрежения своими обязательствами в области прав беженцев это становится еще более странно и, четно говоря, требует действительно такого тщательного разбирательства".

Мария Захарова напомнила, что случаи жестокого обращения польских пограничников и военных с мигрантами задокументированы как профильными структурами ООН и Совета Европы, так и агентством Евросоюза Frontex. "Поэтому здесь никакой сенсационной новости нет, новость в подробностях и в том, что появился человек, который рассказал о том, как это происходит изнутри, - отметила она. - А то, что там творится полное безумие со стороны польских - я не знаю как их назвать - военных, извините, когда речь идет о регулярной армии, когда речь идет о представителях правоохранительных органов, они так себя в отношении гражданского населения, тем более находящегося в ужасающей гуманитарной ситуации, не ведут. Это вообще противоречит любому уставу. Поэтому я не знаю, как называть людей, которые с польской стороны занимаются этими вещами. Против беженцев применяются спецтехника, собаки (собаками просто травят), слезоточивый газ, водометы".

Официальный представитель МИД РФ подтвердила, что российская сторона готова поддержать проведение расследования в отношении свидетельств Эмиля Чечко. "В случае инициирования белорусскими коллегами расследования вопиющих фактов, которые были озвучены упомянутым вами военнослужащим, мы окажем вам (Беларуси. - Прим. БЕЛТА) необходимую поддержку, в том числе в русле наших взаимных обязательств в рамках программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства", заверила Мария Захарова.-0-

МИД РФ: признания Эмиля Чечко подтвердили жестокое обращение с беженцами в Польше