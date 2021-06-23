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23 июня 2021, 16:48

МИД РФ: Запад своими санкциями делает ставку на обрушение уровня жизни в Беларуси

Мария Захарова. Фото ТАСС
Мария Захарова. Фото ТАСС

23 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Запад своими санкциями делает ставку на обрушение уровня жизни в Беларуси. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цель санкций ЕС, мы прекрасно это понимаем, состоит в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан Беларуси, - сказала Мария Захарова. - Вот на это и делается ставка. Процитирую в этой связи главу еэсовской дипломатии господина Борреля, он заявил накануне заседания Совета ЕС просто фантастические вещи: "Эти санкции нанесут ущерб экономике Беларуси и ущерб тяжелый". Белорусов, как отметил Боррель, "надо хорошенько наказать, чтобы они изменили свое поведение". Вы знаете, я не буду давать, наверное, других оценок этому высказыванию, кроме как скажу, что это заявление просто саморазоблачительно по своей сути. Из этих слов становится очевидно, что со стороны ЕС речь не идет ни о равноправии в отношениях с суверенным государством Беларусь, ни об уважении законных интересов и свободы выбора пути развития этой страны, ни о заботе о благополучии проживающих там людей. Это все лишнее. Лицемерие такой политики хорошо известно пораженному в правах русскоязычному населению Украины и стран Прибалтики, сирийцам и венесуэльцам. Эти люди уже давно, к сожалению, свыклись с откровенным пренебрежением со стороны еэсовских структур, которые действуют в русле абсолютно иезуитской формулы "цель оправдывает средства".

Вводимые Западом против Беларуси санкции представитель МИД РФ назвала нелегитимными и незаконными. "Мы солидарны с нашими белорусскими союзниками в категорическом неприятии односторонних нелегитимных ограничительных мер, которые вводятся западными странами в нарушение международного права. Действительно, как отмечается в комментарии МИД Беларуси, это граничит с объявлением экономической войны", - указала она.

"Так называемый четвертый санкционный пакет, принятый Советом ЕС против Беларуси 21 июня, является вмешательством Евросоюза во внутренние дела суверенного государства, напомню - члена Организации Объединенных Наций и участника ОБСЕ, - продолжила Мария Захарова. - Пытаясь разговаривать с позиции силы, брать на себя функции следствия и суда, Евросоюз творит просто откровенное беззаконие. Особый цинизм решению ЕС придает отсылка не на нормы права, а на некую, как они сказали, единую позицию со своими единомышленниками. Ну вот это, наверное, тот самый миропорядок, основанный на правилах, который нам предлагается западным сообществом взамен международно-правовой конструкции. Нет, так не пойдет. Подменяя верховенство международного права некими подобными правилами, которые непонятно, кем прописаны, непонятно, на кого распространяются, непонятно, когда будут изменены, мало того, они еще и подразумевают такой стайный инстинкт и право сильного, ЕС просто обесценивает собственные усилия на роль блюстителя международного права".

Представитель МИД РФ обратила также внимание на непоследовательность действий Евросоюза и искусственную привязку вводимых санкций с инцидентом с самолетом Ryanair.

"Противоправный, политически инспирированный характер еэсовских ограничений лишний раз подтверждается тем, что в Брюсселе, принимая их, даже не стали дожидаться итогов международного расследования по линии ICAO экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске, - подчеркнула она. - Но именно на этот инцидент, именно на эти события ссылались в качестве примера, на основе которого уже принимаются политические шаги, меры и т.д. Но как же так? Если ссылались именно на то, что случилось с самолетом Ryanair в воздухе над Беларусью, и так требовали настойчиво, и так активно продвигали свои подходы на площадке ICAO. А что же не подождать того, что скажет эта авторитетная международная организация? Но с другой стороны: мы же помним, как они сами в неких заключениях Совета ЕС от 24 мая настаивали на проведении подобного расследования. Куда ушел весь этот запал, хочется спросить? Или это все это уже не интересно, это уже отыгранные карты и теперь просто, проговорив необходимость расследования с привлечением международных организаций, можно браться за санкционную дубину без понимания, к каким результатам в реальности придет расследование".-0-

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