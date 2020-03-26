МИД: содействие в возвращении домой оказано 4,6 тыс. белорусов

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Содействие в возвращении домой оказано уже 4,6 тыс. белорусов. Такая информация размещена на официальной странице МИД в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"При активном участии всех заинтересованных государственных органов оказано разного рода содействие в возвращении в Беларусь 4 600 нашим соотечественникам, которые в связи с ограничительными мерами из-за вирусной инфекции COVID-19 испытывали сложности с возвращением в Республику Беларусь", - проинформировали в МИД.

Вечером 25 марта был организован очередной чартерный рейс "Белавиа" из аэропорта Внуково, на котором в Минск вылетели 56 наших граждан. В тот же день наземным транзитом между аэропортами Москвы воспользовались семь белорусских туристов. Граждане благополучно вернулись в Минск. Успешно прибыла на родину и группа белорусов, эвакуированная из Индии (Гоа и Дели).

"Завтра по согласованию с польской стороной будет организовано возвращение в Беларусь более 50 граждан. В контакте с российскими коллегами продолжается работа по возвращению белорусов из Перу и Филиппин", - отметили в МИД.

В министерстве напомнили, что с 27 марта Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, а всеобщий карантин в Литве и Польше продлен до 13 апреля включительно. Кроме того, Литва продлила до этой же даты возможности организованного транзита через свою территорию. В Таиланде с 26 марта на месяц введен режим чрезвычайного положения, до 12 апреля включительно продлен режим чрезвычайного положения в Испании.

"Следует учитывать, что данные о принимаемых странами мерах не статичны, поэтому просьба следить за обновлениями. Призываем отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях", - добавили в ведомстве.-0-