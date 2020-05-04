МИД создал книгу памяти о белорусских дипломатах-ветеранах ВОВ

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел опубликовало на своем сайте электронную книгу памяти о белорусских дипломатах - ветеранах Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА.

Книга размещена в разделе "Издания МИД". В течение недели сотрудники министерства на страницах в социальных сетях будут рассказывать о судьбах своих коллег, информация о которых опубликована в книге.

"Война не выбирала: дети, старики, мужчины, женщины, врачи, учителя, рабочие, дипломаты… Она вошла в каждый дом и оставила свой неизгладимый след. Она стала частью жизни и многих будущих сотрудников внешнеполитического ведомства БССР и, в ряде случаев, современной Беларуси", - отметили в МИД.

В министерстве также призвали пользователей соцсетей делиться историями своих родных и коллег под хэштегом #BY75.-0-

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