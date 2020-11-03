МИД выясняет, нет ли граждан Беларуси среди пострадавших во время стрельбы в Вене

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли и 14 пострадали 2 ноября в результате стрельбы в Вене. Белорусские дипломаты в контакте с австрийскими правоохранителями уточняют, нет ли среди пострадавших граждан Беларуси, информирует Министерство иностранных дел в своем Twitter-аккаунте, сообщает БЕЛТА.

По информации ТАСС, в понедельник вечером несколько человек, вооруженных винтовками, устроили стрельбу в шести разных местах в австрийской столице. Одно из нападений произошло возле синагоги. Жертвами стали два человека, среди 14 пострадавших есть сотрудник полиции.

Полицейским удалось нейтрализовать одного из участников стрельбы. Спецподразделения ведут операцию по розыску подозреваемых. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее нападение терактом. По его словам, мотивы стрельбы пока неизвестны. Американская организация SITE Intelligence group утверждает, что джихадисты назвали стрельбу в Вене "расплатой за участие в коалиции" США против Исламского государства.

Жителям Вены рекомендовано избегать посещения общественных мест, школьников освободят от занятий. Австрия по согласованию со странами-соседями усилила контроль на границах.-0-