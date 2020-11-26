Миграционная ситуация в странах ОДКБ в условиях пандемии остается контролируемой

26 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Миграционная ситуация в странах Организации Договора о коллективной безопасности в условиях пандемии COVID-19 остается стабильной и контролируемой. Об этом заявлено на заседании в режиме видеоконференции Координационного совета руководителей компетентных органов государств - членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ), сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Участниками заседания подчеркнуто, что в условиях пандемии миграционная ситуация в государствах, несмотря на возникшие трудности с пребыванием иностранных граждан, в целом остается стабильной и контролируемой, - отметил пресс-секретарь. - Принятые в странах ОДКБ законодательные меры в миграционной сфере в связи с распространением COVID-19 были своевременными и имели положительный результат".

Заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков констатировал, что продолжающаяся пандемия COVID-19 является одним из острых вызовов нашим государствам. "Вместе с тем уже сейчас можно с уверенностью говорить, что наши государства достойно проходят этот трудный период", - сказал он. Валерий Семериков предложил в дальнейшем в обязательном порядке в рамках деятельности КСБНМ всесторонне проанализировать последствия пандемии в миграционной сфере и выработать коллективные подходы к взаимодействию в ОДКБ в области обеспечения миграционной безопасности при возникновении аналогичных ситуаций.

Участники заседания позитивно оценили результаты проделанной работы по контролю за миграционными процессами и противодействию незаконной миграции, а также подтвердили необходимость дальнейшего объединения усилий в целях комплексного противостояния нелегальной миграции и подчеркнули необходимость проведения в 2021 году региональной операции ОДКБ "Нелегал".

Кроме того, председателем Координационного совета руководителей компетентных органов государств - членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией на новый трехлетний срок был единогласно переизбран первый заместитель министра внутренних дел России генерал-полковника полиции Александр Горовой.-0-