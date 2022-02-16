Михаил Грабовский: надеюсь, в ближайшем будущем наша команда все-таки сможет пробиться на Олимпиаду

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный менеджер сборных команд Беларуси по хоккею Михаил Грабовский в эфире YouTube-проекта БЕЛТА "В теме" рассказал о своих надеждах на молодое поколение белорусского хоккея.

"Я сильно соскучился по белорусским хоккеистам на Олимпиаде. Сам всю карьеру мечтал выступить за сборную на Играх, но так и не получилось там сыграть. Надеюсь, в ближайшем будущем наша команда все-таки сможет пробиться на Олимпиаду, новое поколение дает нам большую надежду. Да, прошлогодний отборочный турнир у нас, к сожалению, не получился. Зато мы обновили сборную, и я надеюсь, что молодые ребята, которых мы вызвали на ту квалификацию, помогут нам отобраться на следующие Игры, - сказал Михаил Грабовский. - Шанс представить нашу страну будет у парней из минского "Динамо", а также ребят, которые уехали в заокеанские лиги: Шаранговича, Протаса, Соловьева, Колячонка и других. Правда, у Леши Протаса пока не получается зацепиться за НХЛ, но у него все впереди. Ему есть над чем работать, в частности, нужно подтянуть скорость. Зато Егор закрепился в основе своего клуба, и я рад тому, что в главной лиге мира все-таки есть белорус, это еще больший стимул наблюдать за матчами НХЛ".-0-