Михайлов: в 2019 году ожидается значительное увеличение турпотока из Китая в Беларусь

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Центркурорт" рассчитывает на значительное увеличение турпотока в 2019 году из Китая в Беларусь. Об этом заявил директор предприятия Олег Михайлов сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем вступило в силу в текущем году 10 августа. В этот период почти закончился туристический сезон в Китае. "У них он длится с конца апреля по конец сентября. На данный момент Министерство спорта, Министерство информации, Министерство иностранных дел проделали огромную работу. Поэтому, думаю, 2019 год будет прорывным по количественным показателям турпотока из Китая", - считает Олег Михайлов.

Всего за 2018 году "Центркурорт" принял и обслужил 28 туристических групп из Китая. По словам директора предприятия, среди наиболее популярных объектов - Беловежская пуща, Брестская крепость, Мирский и Несвижский замки. Интересует китайскую аудиторию и "красный" туризм (посещение мест, связанных с коммунистическим прошлым), поэтому в Минске они обязательно посещают Дом-музей I съезда РСДРП.

Поступают от туристов из Поднебесной и необычные пожелания. Например, одна группа попросила предоставить им возможность расписать матрешки. Специально для 17 человек на базе одной из агроусадеб был оборудован класс росписи на заранее подготовленных образцах под руководством опытного белорусского мастера.

Привлекает туристов из Китая шопинг. Как отметил Олег Михайлов, они с удовольствием покупают "неманское" стекло, лен, сухое молоко и белорусский шоколад.-0-