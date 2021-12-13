Михалевич: АЭС играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Беларуси

Беларусь активно движется по пути развития атомной энергетики. Какой эффект для энергетической сферы, экономики, науки и технологий ожидается в ближайшем будущем, о культуре ядерной безопасности и о том, как развивается сотрудничество с зарубежными учеными в этой области, рассказал корреспонденту БЕЛТА академик, заслуженный энергетик Беларуси научный руководитель Института энергетики НАН Александр Михалевич.

В советское время энергообеспечение Беларуси в существенной мере определялось поставками электроэнергии от атомных электростанций, построенных вблизи ее границ в Литве, России и Украине. После распада Советского Союза страна вынуждена была от 20% до 30% необходимой электроэнергии импортировать от этих источников. Как рассказал Александр Михалевич, еще в 1992 году Институт проблем энергетики НАН Беларуси обратился в правительство с предложением о необходимости развития собственной атомной энергетики. Обоснование этого предложения было обнародовано в сентябре 1993 года на пленарном заседании международного симпозиума Уранового института (ныне Всемирная ядерная ассоциация) в Лондоне в докладах тогдашнего министра энергетики Беларуси Валентина Герасимова и Александра Михалевича, занимавшего в то время должность директора ИПЭ НАН.

Решение о строительстве собственной атомной электростанции в Беларуси было принято в 2008 году. С тех пор пройден большой путь. В следующем году планируется ввод в эксплуатацию уже второго энергоблока.

"Учитывая недавние беспрецедентные скачки мировых цен на природный газ, можно утверждать, что атомная энергетика стала залогом обеспечения энергетической безопасности Беларуси, не имеющей сколько-нибудь значительных собственных запасов углеводородов. У нас нет других вариантов энергоснабжения устойчивого развития экономики и социальной сферы страны как в ближайшем, так и в отдаленном будущем", - убежден ученый.

Современная наука считает, что для обеспечения безопасности и надежности атомной энергетики и ядерных технологий в каждой стране необходим соответствующий уровень так называемой культуры ядерной безопасности. "Это очень емкое понятие. Оно включает в себя не только современную технику, подготовку высококвалифицированных кадров, создание законодательной и нормативной базы, но и менталитет, обеспечение соответствующего уровня образования всего населения, а не только энергетиков и так далее, - обратил внимание Александр Михалевич. - Основы этой культуры были заложены еще в советские времена, когда у нас разрабатывались уникальные проекты АЭС специального назначения. Кроме того, многому нас научил опыт минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС".

В Беларуси используются разные способы получения электроэнергии. Теплоэлектростанции, гидроэлектростанции, теперь и АЭС, также развивается возобновляемая энергетика. Говоря о стратегии Беларуси в данной сфере, Александр Михалевич отметил: "Стратегию развития энергетики следует рассматривать шире, она должна включать в себя не только различные дополняющие друг друга источники генерации, но и структуру потребления энергии в стране. Устойчивое развитие предусматривает не только энергетическую безопасность, но также охрану окружающей среды и качество жизни. Перспективным способом достижения этих целей является дальнейшая электрификация промышленности, сельского хозяйства, транспорта, жилья, бытовых услуг, систем управления и так далее".

"В условиях нашей страны электрификацию, своего рода новый план ГОЭЛРО, может обеспечить развитие атомной энергетики и возобновляемых источников энергии, которые постепенно должны замещать импортируемый природный газ. Большую роль здесь должны сыграть разрабатываемые, в том числе и в Беларуси, накопители электроэнергии", - добавил академик.

Что касается международного взаимодействия, Институт энергетики НАН Беларуси в настоящее время сотрудничает с Россией, Арменией, Азербайджаном и Узбекистаном по проблемам, связанным с энергетической безопасностью и стратегией устойчивого развития. В прошлом году на базе института состоялась международная научная конференция "Устойчивое развитие энергетики Республики Беларусь: состояние и перспективы", в которой приняли участие с докладами более 50 участников из семи стран.

В нынешнем году цикл совместных работ Института энергетики НАН Беларуси и Института систем энергетики им.Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук был удостоен международной премии имени академика В.А. Коптюга. Цикл работ был посвящен методам, технологиям и инструментальным средствам интеллектуальной поддержки принятия решений по развитию энергетики России и Беларуси с учетом требований энергетической и экологической безопасности.

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