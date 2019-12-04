Михальский: в 2019 году Польша реализовала в Беларуси проекты более чем на 2 млн евро

4 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В 2019 году Польша реализовала в Беларуси двусторонние проекты на сумму более 2 млн евро. Об этом сообщил посол Польши в Беларуси Артур Михальский сегодня на белорусско-польской конференции, посвященной сотрудничеству в текущем году, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году в Беларуси реализовано 20 проектов двустороннего сотрудничества на сумму более 2 млн евро. Проекты рассчитаны на поддержку регионального развития, частного предпринимательства, социальной интеграции людей с ограниченными возможностями и детей без родительской опеки. Этот год для нас особенный в связи с сотрудничеством с представительствами ООН в Беларуси - ЮНИСЕФ и ПРООН, с которыми мы организовали первые проекты в Бресте и Лиде и таким образом внесли свой вклад в популяризацию здорового образа жизни и помощи инвалидам. Это важные инициативы, и мы благодарны за то, что смогли принять участие в их реализации", - сказал Артур Михальский.

"Сотрудничество с целью развития стало неотъемлемой частью польской внешней политики в последние годы, оно гармонично вписывается и в европейскую глобальную политику, направленную на развитие, содействие реализации Целей устойчивого развития, - подчеркнул посол. - Это особенно хорошо видно на примере Беларуси, которая является одной из 10 приоритетных стран программы "Польская помощь" Министерства иностранных дел Польши. Мы рады, что можем внести свой вклад в обеспечение устойчивого развития Беларуси".

Программа "Польская помощь" - это двустороннее сотрудничество, в результате которого реализуются важные проекты в различных сферах, в том числе развития предпринимательства, поддержки инвалидов, зеленой экономики. "Опираясь на ваши идеи и опыт, мы все чаще поддерживаем реализацию таких проектов, которые касаются развития, прежде всего на региональном уровне", - заметил Артур Михальский.

На конференции состоялась презентация социальных проектов, реализованных в этом году, в том числе для Белорусского общества инвалидов, а также региональных проектов в сфере зеленой экономики.

В мероприятии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, директор департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси Валерий Скакун, постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Мустафа Сарвар.-0-