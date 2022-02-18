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18 февраля 2022, 21:16

Михеев: мы расплачиваемся за ошибки девяностых

Сергей Михеев. Фото ОНТ
Сергей Михеев. Фото ОНТ

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшие советские республики сейчас расплачиваются за ошибки девяностых. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ выразил российский политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев, сообщает БЕЛТА.

Политолог полагает, что потребительская модель стала господствующей в обществе. Это приводит к тому, что вместо сознательного гражданина государство получает потребителя.

"Уровень эгоистичности населения за последние 30 лет очень сильно повысился на всем постсоветском пространстве. Основной социально-экономической моделью стала модель потребительского общества. Сейчас потребитель думает, по большему счету, только о своем кармане: мое удобство, мои доходы, мой карман, мое развлечение. Здесь мы расплачиваемся за ошибки девяностых. Важно спросить себя: мы хотим иметь гражданина или потребителя? Понятно, что любой гражданин может быть потребителем, а потребитель - гражданином. Но вопрос в том, что в обществе поощряется. Все эти разговоры о растущем благосостоянии расслабляют людей и концентрируют их на вопросе своего удобства или неудобства. Это вытесняет из их сознания и системы ценностей все, что не касается доходов или каких-то удовольствий и развлечений. В итоге и Беларусь, и Россия, и та же Украина получают поколение, которое живет по принципу "моя хата с краю". Да, такая проблема есть", - рассказал эксперт.

Он считает, что рыночная модель, которая сформировалась на постсоветском пространстве в девяностых, исчерпала себя и развиваться не будет. Во избежание стагнации необходимо четкое регулирование и планирование экономических процессов со стороны государства. В качестве успешной страны с подобной экономической моделью Сергей Михеев привел Китай.

"Существует объективное изменение ситуации вокруг наших стран, да и во всем мире. Во-первых, та социально-экономическая модель, которая появилась у нас в результате реформ девяностых, исчерпала себя. Она поделила собственность, позволила определенной группе населения накачаться богатством, подняла потребительский уровень жизни. Но больше она не способна развиваться. Сейчас требуется увеличение роли государственного участия и стратегического планирования. Это приведет к снижению потребительских стандартов, но может увеличить количество рабочих мест. От этого нам не спрятаться, придется к этому прийти. В противном случае начнется стагнация. В противном случае невозможно двигаться вперед. Все эти разговоры, что свободная конкуренция решит все проблемы, практикой не подтверждаются. Посмотрите на Китай: он вырвался вперед, хотя у них регулирование и планирование происходит при участии государства", - заявил Сергей Михеев.

Вторым важным фактором политолог считает накал военно-политической обстановки в мире. По его мнению, сейчас важно не расслабляться и мобилизовать все силы, чтобы противостоять внешнему натиску.

"Военно-политическая обстановка накаляется. Она нам расслабиться не позволит. Поэтому нужно мобилизоваться вне зависимости от того, нравится это или нет. Идут разговоры, что есть выбор и можно расслабиться. К сожалению, это иллюзия. Выбора никакого нет. В случае сдачи позиций нас разорвут на части. В лучшем случае "обезжирят", а в худшем - начнут с десяток междоусобных, и все закончится полной разрухой", - заключил политолог.-0-

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