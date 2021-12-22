Михеев: украинские элиты отказываются понимать реальные интересы своей страны

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинские элиты отказываются понимать реальные интересы своей страны. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Михеев в программе "Объективно" на телеканале "ОНТ", сообщает БЕЛТА.

"Одна из проблем Украины состоит в том, что ее так называемые элиты год за годом отказываются понимать реальные интересы Украины", - сказал Сергей Михеев. По его мнению, эти интересы состоят в поддержании нормальных интересов с Россией.

Политолог заявил, что, будучи вместе, страны демонстрировали действительную силу, а выбрав другой путь, Украина просто стала придатком и претендентом на пушечное мясо для Запада. "Украина и ее президент Зеленский все больше напоминает ту собачку, которая бегает за воланчиком, когда два человека играют в бадминтон. Собачке кажется, что она тоже участвует в игре. Но на самом деле это только иллюзия", - отметил он.

Говоря о возможности войны между Россией и Украиной, Сергей Михеев выразил надежду, что она между странами никогда не начнется.

"Самым правильным был бы поиск какого-то дипломатического решения, компромисса и вообще возврат к здравому смыслу и пониманию, что у нас на самом деле общие интересы", - подчеркнул эксперт.-0-