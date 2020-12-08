Михневич сделал заявление в связи с актом вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Брюсселе

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, Постоянный представитель при ЕС и НАТО Александр Михневич обратился к проживающим в Бельгии белорусам в связи с актом вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Брюсселе, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусскую дипломатическую миссию.

"Белорусы, проживающие в Бельгии! В воскресенье утром группа из трех человек совершила акт вандализма в отношении здания посольства, распылив по фасаду здания черную несмываемую краску. Надеюсь, что эти люди не имеют к белорусам никакого отношения. Изуродовано не только здание, относящееся к бельгийскому архитектурному наследию, но и государственная собственность Республики Беларусь. Ведь это здание не принадлежит ни послу, ни МИД, ни президенту, это собственность всех белорусских граждан", - отметил Александр Михневич.

"То есть кто-то исподтишка подобрался к нашему общему дому, нагадил и убежал. В народе таких людей кроме как подлецами никогда не называли, потому что большей подлости, чем гадить из-за угла, трудно представить. Это с точки зрения морали, с точки зрения закона - ответ даст брюссельская полиция", - подчеркнул посол.

Сотрудники посольства пытались отмыть здание, восприняв этот мерзкий поступок как оскорбление. "Это, между прочим, те же люди, дипломаты и технические сотрудники, которым несколько месяцев назад десятки соотечественников выражали искреннюю благодарность за оказание содействия в возвращении домой в разгар пандемии. Это те же, кто "выбивал" средства и оборудование для борьбы с COVID-19 и добивался кредитов для решения экономических проблем в нашей стране, кто всеми возможными путями пытался продвинуть нашу белорусскую продукцию, товары в Евросоюз и прорвать частокол выстроенных здесь барьеров в интересах наших соотечественников. А им за это плеснули краской в лицо", - подчеркнул Александр Михневич.

Он обратил внимание, что сегодня наша страна проходит сложный этап своего развития. "Звучат разные, часто противоположные мнения... Если же кто-то пытается привлечь к себе внимание такими подлыми вылазками и гадостями - такие люди заслуживают лишь презрения", - заявил Александр Михневич.-0-