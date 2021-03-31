Миклашевич: эффективное госстроительство возможно только на прочном конституционном фундаменте

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективное государственно-правовое строительство возможно только на прочном конституционном фундаменте, заявил во время заседания Конституционной комиссии председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эффективное государственно-правовое строительство возможно только на прочном конституционном фундаменте. При этом, с одной стороны, стабильность Конституции является важным условием устойчивого развития общества и государства. С другой - Конституция должна соответствовать изменяющимся общественным отношениям", - сказал Петр Миклашевич.

По его словам, задача Конституционной комиссии - разработать предложения по изменению Конституции Беларуси на современном этапе исторического развития, учитывая реальные особенности социального и политико-правового развития страны, назревшие главные потребности общества.

В процессе своей деятельности Конституционная комиссия должна исходить из фактора конституционной преемственности. "Преемственность конституционных положений - залог устойчивости и безопасности государства, сохранения достигнутого прогресса в политической, экономической, социальной и культурной сферах", - отметил председатель Конституционной комиссии.

Сегодня утвержден график заседаний Конституционной комиссии. Состоится 9 заседаний с периодичностью 2 раза в месяц.-0-