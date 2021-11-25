Миклашевич: конституционные изменения учитывают назревшие потребности общества

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционные изменения учитывают назревшие потребности общества. Об этом заявил председатель Конституционного суда, руководитель Конституционной комиссии Петр Миклашевич на совместном заседании данной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Миклашевич в целом положительно охарактеризовал проект Конституции, предложенный рабочей группой. "Положения Конституции откорректированы с целью расширения компетенции, ответственности и самостоятельности государственных органов, но при этом направлены на сохранение конституционных механизмов их конструктивного взаимодействия и разумного баланса сдержек и противовесов", - сказал он.

"Предложенные конституционные изменения учитывают назревшие потребности общества, отвечают стратегическим целям и задачам государства и общества и одновременно обеспечивают преемственность и устойчивость конституционно-правового развития нашей страны", - продолжил председатель КС.

По его мнению, доработанный рабочей группой вариант Конституции устанавливает более активное вовлечение и непосредственное участие граждан в управлении страной, определении стратегии развития белорусского общества и государства.

"То есть, Петр Петрович, вы готовы подписаться под этим проектом Конституции?" - поинтересовался на совещании Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Да, для обсуждения этот вариант готов", - заявил Петр Миклашевич.-0-