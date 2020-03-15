Миклашевич отметил важность конституционного патриотического воспитания молодежи

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриотическое воспитание молодежи важно проводить на основе идей и принципов Конституции, заявил журналистам председатель Конституционного суда (КС) Петр Миклашевич перед финальным мероприятием акции "Мы - граждане Беларуси!", передает корреспондент БЕЛТА.

Патриотическое воспитание юных граждан страны важно проводить на примерах героических и трудовых подвигов старших поколений, считает Петр Миклашевич. "Наряду с этим необходимо проводить конституционное патриотическое воспитание, поскольку идеалы, ценности, выработанные белорусским народом, закреплены в Конституции. Суть патриотического воспитания заключается в осознанном восприятии молодыми гражданами тех идей, целей, которые заложены в Конституции", - сказал председатель суда.

В этом, по его словам, огромную роль играет акция "Мы - граждане Беларуси!", которая приняла всереспубликанский характер. "Безусловно, можно говорить, что это общегражданская акция по формированию конституционного патриотизма", - отметил он.

По словам Петра Миклашевича, 14-летний возраст, когда молодым людям вручают паспорта, обоснован. На этом этапе возникает возможность реализовывать определенные гражданские права. "В этом возрасте приходит осознание себя как человека и личности, поиск своего места в этом мире", - отметил он. Председатель КС добавил, что вручается не просто документ, удостоверяющий личность, а подтверждающий принадлежность к гражданству страны. А важность акции "Мы - граждане Беларуси!" заключается в осознанном восприятии этого документа. Молодые люди не просто чувствуют, что получили особый документ в торжественной обстановке, они становятся полноправными гражданами Беларуси. С возрастом у них и прав, и обязанностей станет больше.

Сегодня, в День Конституции, в Конституционном суде путевки в самоятельную жизнь получили 20 юных граждан из Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Каждому из участников БРСМ вручил подарок - государственный флаг. Как отметил первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк, ребята активно участвуют в общественной жизни, побеждают в различных проектах. По его словам, каждая такая победа ложится не только в личную копилку, но это и достижение их родителей, учреждения образования и в целом страны.

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, проходит по всей стране по 15 марта под слоганом #раЗАм. В преддверии и в День Конституции главный документ более чем 4 тыс. юных белорусов вручили руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели и другие заслуженные люди страны. Официальные мероприятия патриотической акции традиционно проходили в Музее современной белорусской государственности, Совете Республики Национального собрания, Комитете государственного контроля. Стартовала акция в этом году 10 марта во Дворце Независимости. Национальные паспорта 25 лучшим школьникам страны вручил Президент.

Акция "Мы - граждане Беларуси!" проводится с 2004 года по инициативе БРСМ.-0-

Фото Сергея Шелега