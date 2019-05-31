Миклашевич: полномочия ветвей власти необходимо перераспределить на конституционном уровне

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полномочия между ветвями власти необходимо перераспределить на конституционном уровне. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства уже обозначил определенное видение изменений. Необходимо усовершенствовать государственный механизм власти, чтобы все ветви власти активно исполняли свои функции. Для этого необходимо на конституционном уровне сделать определенное перераспределение полномочий и для правительства, и для парламента. Соответственно, стоит вопрос о том, что в Конституции определена система государственного устройства и необходимо выработать повышение эффективности государства в целом", - рассказал Петр Миклашевич.

По словам председателя Конституционного суда, необходимо принять меры, чтобы общество активнее участвовало в политической жизни страны. "Надо убрать определенные препятствия, чтобы совершенствовался избирательный процесс, поскольку в соответствии с Конституцией главным источником власти является народ и в определенных формах он делегирует эти полномочия. Поэтому избирательный процесс необходимо в этом направлении совершенствовать", - считает он.

Петр Миклашевич обратил внимание, что в Конституции Беларуси перечислены основные права и свободы человека, закрепленные в важнейших международных актах. "Необходимо уточнить определенные права и свободы человека с учетом современного развития", - добавил руководитель КС.

Суд разрабатывает предложения по возможным изменениям Конституции Беларуси, при этом изучается опыт других стран и идет активное сотрудничество с Венецианской комиссией. "Надо учитывать конституционную идентичность, национальные интересы и традиции, тот путь развития государственности. Мало написать красивый текст Конституции - необходимо, чтобы главные ее идеи и положения были восприняты", - подчеркнул Петр Миклашевич.-0-