Миклашевич предлагает укрепить конституционный статус ВС как высшего органа судебной власти

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, обращаясь сегодня к участникам совещания по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции, выступил со значимой инициативой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо в Конституции закрепить конституционно-правовой статус Верховного суда, определив его высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным, экономическим делам, подсудным судам общей юрисдикции. Установить также в общей форме компетенцию Верховного суда по осуществлению надзора (в установленном законом порядке) за деятельностью судов общей юрисдикции и право давать разъяснения по вопросам судебной практики", - сказал Петр Миклашевич.

По его словам, в действующей Конституции в главе, которая определяет принципы правосудия, Верховный суд даже не упоминается. В этой связи Петр Миклашевич считает необходимым внести поправки в основной закон страны, чтобы "укрепить конституционный статус Верховного суда как высшего органа судебной власти".

Глава Конституционного суда напомнил, что в стране работает Правовой совет при Президенте Беларуси. В течение прошедших 5 лет совет рассмотрел 9 вопросов, связанных с дальнейшим совершенствованием судопроизводства в судах общей юрисдикции. "Буквально на прошлой неделе на совете был рассмотрен вопрос о развитии электронного правосудия на современном этапе. И принято соответствующее решение о законодательном обеспечении использования информационных технологий в судопроизводстве. Такая информация по итогам рассмотрения на совете была направлена Президенту", - отметил председатель суда.

Петр Миклашевич поздравил коллектив Верховного суда с обретением нового здания и пожелал коллегам дальнейшей успешной эффективной деятельности по осуществлению правосудия, утверждению законности и справедливости. Он подчеркнул особое значение состоявшегося сегодня открытия нового здания суда: "Возведение современного здания Верховного суда, реконструкция здания для достойного размещения Конституционного суда свидетельствуют о значимости судебной власти в системе государственных органов, жизни общества и государства. Это подтверждает, что глава государства принимает необходимые меры для реализации конституционного принципа разделения и взаимодействия ветвей власти, создания надлежащих условий для функционирования судебной системы Республики Беларусь".-0-