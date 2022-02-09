Миклашевич: референдум - способ участия граждан в решении важнейших вопросов общества и государства

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум - способ участия граждан в решении важнейших вопросов общества и государства. Об этом заявил журналистам председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич. Сегодня он провел встречу с коллективом Белорусского государственного экономического университета по разъяснению изменений и дополнений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Референдум - это способ участия граждан нашей страны в решении важнейших вопросов общества и государства. После всенародного обсуждения изменений и дополнений в Конституцию Президент вынес на республиканский референдум вопрос об изменениях и дополнениях Конституции. Сегодня идет подготовительный процесс к референдуму. Во-первых, в соответствии с Избирательным кодексом проводятся подготовительные мероприятия по образованию соответствующих комиссий, изготовлению бюллетеней, подготовке избирательных участков для реализации права граждан на участие в референдуме. С другой стороны, одновременно с назначением референдума был опубликован проект изменений в Конституцию", - сказал Петр Миклашевич.

Председатель Конституционного суда подчеркнул, что Конституция - это Основной закон нашей страны и соответственно текст изменений изложен юридическим языком. "Поэтому сегодня очень важно проводить разъяснительную работу среди наших граждан, чтобы они правильно понимали суть изменений, которые вносятся в Конституцию, глубже уяснили смысл и содержание. Граждане нашей страны принимали участие в выработке предложений и изменений в Конституцию в обсуждении и сейчас наступает важнейшая стадия - принятия решения. И это право предоставлено гражданам нашей страны, поскольку это Основной закон, по которому будет развиваться наша страна, общество и соответственно каждый гражданин будет пользоваться конституционными правами и свободами, выполнять конституционные обязанности", - отметил он.

Петр Миклашевич добавил: "Сегодня я выражаю уверенность в том, что действительно граждане нашей страны активно, осознанно примут участие в референдуме и изберут конституционный путь эволюционного развития нашей страны в будущее, поскольку по Конституции всем нам вместе жить и трудиться".-0-