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31 марта 2021, 11:45

Миклашевич: сегодня не стоит задача с чистого листа написать новую Конституцию

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Фото из архива
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31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня не стоит задача с чистого листа написать новую Конституцию, заявил журналистам председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня не стоит задача с чистого листа написать новую Конституцию. Напомню, Конституция была принята в 1994 году. Изменения были внесены в 1996-м, и вот уже около 30 лет наша страна устойчиво, динамично, безопасно развивается, мы достигаем прогресса по различным направлениям. И сегодня необходимо укрепить правовой каркас нашего Основного закона, чтобы дать возможность регулировать на более высоком современном уровне общественные отношения по всем направлениям", - сказал Петр Миклашевич.

Сегодня в Национальной библиотеке в Минске проходит a href="/society/view/miklashevich-segodnja-ne-stoit-zadacha-s-chistogo-lista-napisat-novuju-konstitutsiju-435104-2021/" target="_blank">первое заседание Конституционной комиссии. "Сегодня мы уже начали конкретную работу по важнейшему разделу нашей Конституции, который определяет права и свободы наших граждан, взаимоотношения личности, общества и государства. И надо отметить, что этот раздел у нас и на данный момент соответствует международным стандартам в области прав человека. Но время требует, чтобы отдельные положения были уточнены для того, чтобы действительно еще в большей мере были реализованы и защищены права и свободы наших граждан", - отметил председатель комиссии.

Петр Миклашевич подчеркнул, что работа комиссии будет последовательной и системной, чтобы был услышан голос каждого гражданина. "В состав комиссии вошли уважаемые, авторитетные, компетентные и ответственные граждане нашей страны. И мы говорим о том, что главный участник конституционных отношений - это гражданин. И сегодня важно и на конституционном уровне закрепить, что гражданин должен проявлять социальную активность и ответственность. И сомневаться в ответственности членов Конституционной комиссии, думаю, нет никаких оснований. Все будут относиться ответственно и выполнять ту возложенную задачу, которая сегодня стоит перед членами Конституционной комиссии", - сказал он.

Сегодня утвержден график заседаний Конституционной комиссии. Они будут проходить 2 раза в месяц.-0-

Петр Миклашевич
Петр Миклашевич

Фото Максима Гучека

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