Миклашевич: все изменения по Конституции основываются на предложениях граждан

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все основные изменения, предлагаемые в Конституции, основываются на предложениях граждан, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич. Сегодня он провел встречу со студентами Белорусского государственного технологического университета по обсуждению проекта Конституции.

"Конституционная комиссия начала работу 15 марта, было проведено 11 заседаний. Во время их проведения в первую очередь анализировались поступившие предложения наших граждан. Соответственно, все основные изменения, предлагаемые в Конституции, основываются на предложениях граждан. В настоящее время идет обсуждение тех предложений, которые уже нашли формализованное оформление в тексте Конституции", - рассказал Петр Миклашевич.

Петр Миклашевич

Председатель КС подчеркнул, что учитывались наиболее конструктивные предложения граждан. "Многие предложения, которые предлагали граждане, в дальнейшем найдут свою реализацию в законах. Поскольку на конституционном уровне определяются только концептуальные, принципиальные положения, на основании которых развивается наше законодательство, вырабатывается конкретный конституционно-правовой механизм реализации прав и свобод граждан", - дополнил он.-0-

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Фото Оксаны Манчук