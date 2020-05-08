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08 мая 2020, 14:27

Миклашевич: защита Отечества - священный долг

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8 мая, Молодечненский район /Корр. БЕЛТА/. Защита Отечества является священным долгом, заявил журналистам председатель Конституционного суда Петр Миклашевич во время посещения памятника экипажу самолета Николая Гастелло (Радошковичи) во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с чувством гордости и удовлетворения отмечаем, что защита Отечества - священный долг. Это написано в нашей Конституции. Я выражаю уверенность в том, что и последующие поколения будут не просто помнить тот сложный исторический период жизни нашей страны, нашего народа, но и в сложные периоды будут проявлять героизм и самопожертвование", - сказал Петр Миклашевич.


В жизни каждого народа есть исторические периоды, которые определяют его судьбу и развитие на многие столетия, отметил председатель Конституционного суда. Для белорусского народа Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием. "Сегодня можно констатировать, что, с одной стороны, это была великая трагедия, которая принесла много горя в каждую белорусскую семью. С другой - это был период проявления лучших качеств белорусского народа, проявления массового героизма, стойкости, самоотверженности", - добавил он.

В Беларуси действительно стало доброй традицией помнить подвиги тех, кто сражался за свободу и независимость родины. При этом важно, отметил Петр Миклашевич, чтобы нравственно-патриотическое воспитание основывалось на примере таких людей, как капитан Николай Гастелло, который во время боевого вылета совершил подвиг самопожертвования и погиб. "Сегодня этот подвиг в наших сердцах. Для нынешнего поколения это пример самопожертвования для достижения великой цели", - сказал он.

Судьи и работники Секретариата Конституционного суда сегодня возложили цветы к памятнику экипажу Николая Гастелло на месте гибели бомбардировщика. Петр Миклашевич признался, что это место лично для него очень памятно. Более 50 лет назад, будучи школьником, он ходил в походы по партизанским тропам, а маршрут завершался именно здесь. Тем самым ребята того времени уже с самого детства проникались героизмом, который проявляли люди в период войны.-0-

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