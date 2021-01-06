Миксюк: сложность тестов ЦТ в 2021 году не изменится

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сложность тестов централизованного тестирования в 2021 году не изменится, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Традиционно тесты состоят из двух частей. В части А нужно выбрать ответ из предложенных вариантов, а в части В нужно найти ответ и вписать его в бланк. "Сложность тестов не изменится. Мы завершаем определенную работу, она уже проводится несколько лет, чтобы меньше было случайного угадывания ответов недобросовестными абитуриентами. Но это возможно только в части А. Поэтому часть А в тестах по всем предметам уменьшается и увеличивается часть В", - рассказал Юрий Миксюк.

Директор РИКЗ отметил, что несмотря на то, что уменьшается количество заданий в части А, сохраняется количество возможностей для исправления ошибок. "В части А было и остается 6. А в части В было 2 возможности исправить ошибки, а теперь будет 4. Все делается для того, чтобы не ущемить интересы абитуриентов и создать им возможности для того, чтобы показать все свои знания", - подчеркнул он.

Юрий Миксюк добавил: "Тест сложнее станет только для недобросовестных абитуриентов". При этом задания тестов не отходят от школьной программы.-0-

Стартовал второй этап репетиционного тестирования