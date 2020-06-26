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26 июня 2020, 22:43

Миксюк: во время ЦТ для всех абитуриентов созданы равные условия

Фото из архива
Фото из архива

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время централизованного тестирования для всех абитуриентов созданы равные условия, заявил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

В этом году самые массовые ЦТ решено провести в два дня, чтобы в сегодняшних эпидусловиях уменьшить скопление людей и обеспечить социальное дистанцирование абитуриентов. В частности, такими предметами стали русский язык и математика. Первый день сдачи ЦТ по русскому языку был сегодня, второй - 27 июня.

"Специфика двух дней ЦТ по русскому языку состоит в том, что в общей сложности, как и в прошлые годы, абитуриенты будут решать 10 вариантов. Но это не значит, что это по пять вариантов в день одной выборки теста. Выборка тестов методом случайной генерации проводилась отдельно на каждый день тестирования. Поэтому тесты, которые будут проводиться во второй день, не будут по содержанию повторять тесты, которые предлагались в первый. Хотя по уровню сложности они будут одинаковыми, - отметил Юрий Миксюк. - Независимо от того, в какой день абитуриенты сдают ЦТ, для них созданы равные условия. И тесты первого дня не подскажут им, какие будут тесты второго дня".

Традиционно испытание стартует в 11.00. Абитуриентам рекомендовано своевременного прибывать к пунктам централизованного тестирования - не позднее чем за полчаса до начала испытания.

Как сообщалось, ЦТ по обществоведению пройдет 29 июня, математике - 1 и 2 июля, биологии - 4 июля. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 6 июля, химии - 8 июля, физике - 10 июля, истории Беларуси - 12 июля, географии - 14 июля, всемирной истории (Новейшее время) - 16 июля.

Сроки перерегистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни - с 12 по 17 июля. Резервные дни централизованного тестирования: 19 и 21 июля - белорусский и русский языки, 19 и 23 июля - обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (Новейшее время). При этом абитуриентам, которые во время регистрации на ЦТ получили пропуска до утверждения нового графика его проведения, обменивать их не понадобится.-0-

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