Миледи БРСМ выберут в Могилеве

25 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Финал городского конкурса красоты и грации "Миледи БРСМ" среди учащейся молодежи пройдет сегодня в социально-гуманитарном колледже МГУ имени А.А.Кулешова. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал первый секретарь горкома БРСМ Сергей Чичов.

"Наше творческое состязание проводится уже в четвертый раз и с каждым годом становится все более популярным как у участниц, так и у зрителей, - отметил собеседник. - "Миледи БРСМ" - это не просто конкурс красоты, а соревнование настоящих молодежных лидеров. Для того чтобы заработать авторитет в коллективе и стать победительницей, девушки должны не только продемонстрировать внешние данные, но и проявить сильный характер и целеустремленность".

Из 18 заявленных конкурсанток финальный отбор прошли 6 девушек - представительниц Ленинского и Октябрьского районных комитетов БРСМ. Именно они - самые очаровательные, активные, талантливые и креативные - поспорят за корону конкурса красоты и грации.

По словам организаторов, с проведением очередного состязания в программе появились новые испытания. Помимо традиционных этапов "Будем знакомы", "Красавицы Беларуси" и "Талантливая миледи", жюри предложит девушкам дополнительные задания - конкурс ораторского искусства и творческое соревнование по созданию мультипликационного ролика "Мир анимации".

Проигравших в конкурсе не будет, так как каждая из претенденток станет победительницей в своей номинации. По итогам соревнований жюри определит миледи БРСМ, 1-ю вице-миледи, 2-ю вице-миледи, миледи грацию, миледи оригинальность и миледи элегантность. Девушки получат цветы, дипломы и ценные подарки.

Организатором творческих состязаний традиционно выступает Могилевская городская организация БРСМ.-0-