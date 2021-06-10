Милиция будет дежурить во время выпускных вечеров

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, пройдут сегодня на территории столицы. Во время вечерних торжеств в каждом учреждении образования, где запланировано проведение выпускных вечеров, будут дежурить сотрудники милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители заранее провели с учителями и выпускниками беседы на темы безопасности дорожного движения, последствий нарушения общественного порядка.
Дополнительно к местам проведения выпускных приблизят наряды, которые будут нести службу по охране общественного порядка вне учреждений образования. Будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах столицы.
Основная задача стражей правопорядка - оградить ребят от противоправных посягательств.-0-