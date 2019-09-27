Милиция будет сопровождать переписчиков по "неблагополучным адресам"

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция будет сопровождать переписчиков при посещении "неблагополучных адресов". Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Одна из задач милиции на время предстоящей переписи - обеспечить безопасность переписчиков. "С этой целью при посещении "неблагополучных адресов" их будут сопровождать правоохранители. Речь идет о квартирах и домах, где проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни, склонные к совершению преступлений, злоупотребляющие спиртным и так далее", - проинформировали в МВД.

Накануне переписи милиция просит граждан не впускать к себе переписчиков, если у них не будет при себе всех необходимых атрибутов (планшет и сумка со специальным логотипом) и документов (удостоверение и паспорт), чтобы избежать возможного мошенничества. В случае сомнений можно позвонить по единому номеру 8-801-100-31-31 (с любого телефона звонок бесплатный), сообщить данные переписчика и убедиться, что этот человек вправе проводить опрос.

Как сообщалось, с 4 по 30 октября в стране пройдет перепись населения под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". Респондентам предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.

Переписаться можно будет одним из трех способов: самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика. Информацию об адресах стационарных участков можно будет найти на сайте Белстата. Перепись через интернет станет удобным способом для белорусов, которые временно находятся за границей (если человек проживает менее года за пределами страны, переписаться он обязан, но это могут сделать за него и совершеннолетние родственники).

В совокупности все новые подходы к проведению переписи помогут сократить в три раза количество переписного персонала, почти во столько же раз уменьшить время заполнения переписного листа. И, конечно, повысить качество процедур. Поможет при проведении переписи и специальный колл-центр, в который с 1 октября можно обратиться с любыми вопросами по теме. Уже работает промосайт переписи по адресам www.перепись.бел и www.census.by, где можно ознакомиться с данными кампании 2009 года и найти полезную информацию и советы о предстоящем событии.

Первую информацию о численности населения Белстат предоставит в феврале 2020 года. Развернутую по социально-демографическим характеристикам, в том числе фактической безработице, - в июле 2020 года, а информацию по самой сложной части опросника - деятельности населения в сфере сельского хозяйства - в июле 2021 года.-0-