Милиция, МЧС и ОСВОД постоянно проводят рейды у водоемов

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за выходные выявлено более 300 нарушений антиалкогольного законодательства у водоемов, сообщили БЕЛТА в МВД.

"С наступлением жаркой погоды увеличилось число желающих отдохнуть на природе и у водоемов. Милиционеры принимают усиленные меры по обеспечению личной, имущественной и дорожной безопасности граждан. К курортным зонам приближены дополнительные экипажи ГАИ и увеличено количество патрульных нарядов. Совместно с подразделениями МЧС, ОСВОД постоянно проводятся рейды. К сожалению, приходится констатировать, что для многих отдых на берегу водоема неразрывно связан с употреблением алкогольных напитков. Только за минувшие выходные милиция выявила более 300 подобных нарушений", - рассказали в МВД.

Распитие алкоголя у водоемов является не только нарушением законодательства, но и основной причиной трагедий на воде. За прошедшие три дня вода унесла жизни 29 человек, из которых трое несовершеннолетние. Дети и подростки зачастую самостоятельно, без ведома родителей, посещают водоемы, и это нередко приводит к трагедии. С начала купального сезона в республике утонули уже девять несовершеннолетних.

"Напоминаем родителям о необходимости контролировать своих детей, не оставлять их на водоемах без присмотра и постоянно напоминать о правилах поведения на воде, опасностях купания в запрещенных местах. Зоны отдыха, лесные массивы, берега рек, озер, пляжи являются общественными местами: распитие спиртного там категорически запрещено. За это предусмотрен штраф до 8 базовых величин. Купание в запрещенных местах влечет штраф от 1 до 3 базовых величин", - добавили в ведомстве.-0-