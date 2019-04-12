Милиция обеспечит охрану порядка в местах проведения религиозных праздников

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция будет обеспечивать охрану общественного порядка в местах проведения религиозных праздников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление информации и общественных связей МВД Беларуси.

В апреле-мае пройдут мероприятия, приуроченные к религиозным праздникам. В эти дни в охране общественного порядка планируется задействовать силы и средства ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, внутренних войск и учреждений образования МВД. Все места проведения религиозных мероприятий возьмут под круглосуточную охрану.

По словам заместителя начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрия Курьяна, основные усилия сотрудники органов внутренних дел сосредоточат на защите граждан и предупреждении правонарушений. Уже сейчас ведется необходимая подготовка. Налажено тесное взаимодействие с представителями религиозных конфессий, местными исполнительными и распорядительными органами, подразделениями по чрезвычайным ситуациям, коммунальными и транспортными службами.

С учетом увеличения пассажиропотока в выходные и праздничные дни будет усилена охрана правопорядка на объектах транспорта. Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции разработали маршруты объездов. Будут приняты меры для обеспечения комфортных условий парковки автомобилей.

МВД просит проявлять бдительность (своевременно информировать о подозрительных лицах либо оставленных без присмотра предметах и вещах), а также с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности.-0-