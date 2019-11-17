Милиция обеспечивает общественный порядок и безопасность на избирательных участках в Беларуси

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция обеспечивает общественный порядок и безопасность граждан на избирательных участках по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники МВД с 11 ноября переведены на усиленный вариант службы в связи с проведением выборов депутатов в Палату представителей. Организована работа оперативных штабов как в Министерстве внутренних дел, так и во всех территориальных органах внутренних дел. В таком режиме милиция будет работать до 18 ноября. Представители МВД принимали участие в обследовании всех избирательных участков. Проверялась их техническая укрепленность, соответствие мерам общественной безопасности.

Задача сотрудников милиции состоит в том, чтобы обеспечивать правопорядок на избирательных участках, оказывать незамедлительное содействие должностным лицам избирательных комиссий в осуществлении ими своих полномочий.

В день выборов, 17 ноября, в режим повышенной готовности перешли и подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям. На всех избирательных участках будет дежурить инженерно-инспекторский состав. С точки зрения пожарной безопасности все участки находятся в порядке.-0-