4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция проверяет сообщения о минировании учебных заведений в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на столичную милицию.

Сегодня в милицию обратились руководители нескольких учебных заведений, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах.

На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности.

По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку. Ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились.

Правоохранители напомнили: за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.-0-