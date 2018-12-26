26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция с 31 декабря переходит на усиленный вариант несения службы. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника главного управления - начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Беларуси Дмитрий Курьян, передает корреспондент БЕЛТА.
"Накануне новогодних праздников личный состав органов внутренних дел переходит на усиленный вариант несения службы. В местах проведения мероприятий с большим количеством граждан планируется осуществление пропускного режима. Мы рекомендуем гражданам для комфортного отдыха приходить на праздничные мероприятия заранее", - сказал Дмитрий Курьян.
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