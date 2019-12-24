Милиция советует отказаться от самостоятельного запуска фейерверков на Новый год

24 декабря, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Милиция советует отказаться от самостоятельного использования пиротехники в Новый год и смотреть фейерверки в установленных местах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам начальник управления охраны правопорядка МВД Дмитрий Курьян, передает корреспондент БЕЛТА.

"Лучше отказаться от использования пиротехники и приходить смотреть фейерверки в установленных местах, где территория обследована и соблюдены все правила", - сказал Дмитрий Курьян. Также работники МВД во всех учебных заведениях проводят беседы об ответственности и последствиях использования пиротехники.

Накануне Нового года милиция будет работать в усиленном режиме. "Мы готовы обеспечить безопасность граждан во время празднования Нового года и рождественских богослужений. Личный состав нацелен на качественное выполнение поставленных задач, вежливое и корректное обращение с гражданами и лояльное отношение к ним", - подчеркнул представитель МВД.

В новогоднюю ночь правоохранители традиционно отмечают снижение количества преступлений - их фиксируется около 50, в иные дни - порядка 150. "Хотелось бы обратиться к гражданам с просьбой относиться с пониманием к принимаемым со стороны милиции дополнительным мерам безопасности - это в первую очередь ради того, чтобы праздники не омрачились чрезвычайными происшествиями. Хочется попросить соблюдать установленный порядок во время массовых мероприятий и не нарушать закон", - отметил Дмитрий Курьян.

Несмотря на снижение числа преступлений, во время новогодних праздников становится больше нарушений правил дорожного движения. К примеру, в 2018 году 1 января были задержаны 90 водителей в нетрезвом виде. "С 27 декабря по 7 января пройдет республиканская профилактическая акция "Трезвость - норма на дорогах". Сотрудники ГАИ уделят особое внимание нетрезвым участникам дорожного движения. Мы обращаемся ко всем желающим посетить праздничные мероприятия на личном транспорте - заранее планируйте свой маршрут и оставляйте автомобили на специальных стоянках", - посоветовал старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Станислав Соловей.

Во время празднований все подразделения МЧС будут переведены на усиленный вариант несения службы. В местах скопления людей сотрудники МЧС организуют периодический контроль, а также поддержат взаимодействие с органами внутренних дел и аварийными службами. "В настоящее время вопросов по обеспечению безопасности, которые могли бы повлиять на проведение мероприятий, нет. В новогоднюю ночь повышается количество вызовов, - сообщил начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Сергей Новик. - Хотелось бы предупредить людей о личной безопасности. Все должны быть осведомлены об эксплуатации елочных гирлянд, о правилах пользования пиротехническими изделиями и открытым огнем. Стоит отметить, что лучше всего закрывать форточки во время праздников, чтобы петарды случайным образом не попали в дом".

Организации здравоохранения в праздничные дни перейдут на режим усиленной готовности: в больницах выделят резервные койки для экстренной госпитализации, обеспечат готовность и наличие запасов растворов крови, кровезаменителей. Работа больниц и поликлиник во время праздников пройдет по следующей схеме: 1 и 2 января они будут работать по графику праздничного дня, 4 января - рабочего дня, 6 января - по графику работы в субботний день, 7 января - по графику работы в праздничный день.-0-