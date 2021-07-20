20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция усилила меры по обеспечению безопасности в местах отдыха. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Из-за жаркой погоды отдыхающих у водоемов стало в разы больше. С сожалением приходится констатировать, что для многих выход на природу неразрывно связан с употреблением алкоголя. За минувшую неделю сотрудники милиции выявили почти 900 подобных нарушений. Напомним, что зоны отдыха, леса, берега рек, озер и пляжи - общественные места и употребление спиртного там запрещено. За это предусмотрен штраф в размере до 8 базовых величин", - рассказали в МВД.

Административным правонарушением также является купание в запрещенных местах с ответственностью в виде штрафа до трех базовых величин (1 БВ - Br29). К слову, в течение недели протоколы за это составлены в отношении более чем 1,1 тыс. человек.

В последние дни вода унесла жизни десятков человек. Основными причинами трагедий как раз таки стали распитие спиртного вблизи водоемов и купание в неприспособленных местах. Видя складывающуюся обстановку, сотрудники милиции предпринимают усиленные меры по обеспечению личной, имущественной и дорожной безопасности людей. К курортным зонам приближены дополнительные экипажи ГАИ и увеличено количество патрульных нарядов. Совместно с подразделениями МЧС и ОСВОД организован контроль за состоянием правопорядка в стихийно возникших, должным образом не оборудованных местах отдыха.

Родителям в свою очередь необходимо постоянно присматривать за детьми на водоемах, напоминать им о правилах поведения, не разрешать купаться в запрещенных местах.-0-