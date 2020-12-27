Милиция усилит меры безопасности в новогодние праздники

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция примет все меры, чтобы не допустить ни одного чрезвычайного происшествия в новогодние праздники, заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Усиленный вариант (несения службы. - Прим. БЕЛТА) фактически продолжается. Безусловно, будут приняты все меры, чтобы не допустить ни одного чрезвычайного происшествия", - сказала Ольга Чемоданова.

Официальный представитель МВД обратилась к жителям страны и гостям, которые приедут на новогодние праздники, с просьбой с пониманием относиться к некоторым мероприятиям, которые будут проводить сотрудники милиции. Речь идет о пропускном режиме, о досмотровых мероприятиях, пояснила Ольга Чемоданова, уточнив, что эти меры принимаются "исключительно в целях безопасности".

В целом, по ее оценке, криминогенная обстановка в стране остается "стабильной и контролируемой правоохранительными органами".-0-