Милиция усилит меры по обеспечению правопорядка во время проведения последних звонков

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные меры по обеспечению безопасности и предупреждению правонарушений будут приняты 29 мая милицией Минской области в связи с окончанием учебного года в школах и проведением последних звонков, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"УВД Миноблисполкома поздравляет учащихся, родителей и педагогов с окончанием учебного года и обращает внимание на усиление мер по обеспечению правопорядка в местах проведения торжественных мероприятий, которые пройдут в регионах области 29 мая", - подчеркнули в ведомстве.

Милиция Минщины напоминает о необходимости соблюдения действующего законодательства во время торжеств и в первую очередь о недопустимости употребления алкоголя подростками. "Несение службы в местах массового пребывания граждан сотрудниками будет организовано в усиленном режиме. В связи с ограничением реализации алкоголя запланированы отработки торговых объектов в целях выявления и привлечения к ответственности недобросовестных продавцов", - отметили в УВД.-0-