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19 мая 2020, 18:53

Милиция внедряет в практику предъявление исков о защите чести и достоинства сотрудников

Фото из архива
Фото из архива

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская милиция внедряет в практику предъявление гражданских исков о защите чести и достоинства своих сотрудников. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника управления по Минску главного управления собственной безопасности МВД Николай Пасиницкий.

Он отметил, что, защищая права и интересы других граждан, сотрудники милиции порой забывают про себя, пропускают оскорбления в свой адрес, списывая все на издержки профессии. "Но это не соответствует современным реалиям. Принципиальная позиция каждого сотрудника органов внутренних дел в вопросах защиты чести, достоинства и деловой репутации является в настоящих условиях одним из важнейших элементов в поддержании общественной безопасности и охране общественного порядка. Еще одним действенным способом восстановления нарушенных прав сотрудника, внедряемым нами в практику, является предъявление гражданских исков о защите чести и достоинства и о материальном возмещении морального вреда", - сказал замначальника управления по Минску ГУСБ.

Николай Пасиницкий напомнил, что сотрудник милиции при исполнении служебных обязанностей находится под особой защитой государства. Невыполнение законных требований милиционера, посягательство на его жизнь, здоровье, честь, достоинство влекут ответственность, предусмотренную законодательством. Между тем, большинство правонарушителей, высказывая оскорбления в адрес правоохранителей, не подозревают, какое им грозит наказание.

В милиции привели несколько примеров из служебной деятельности. Так, старший участковый инспектор одного из РУВД столицы знакомил молодого коллегу с административным участком. У одной из многоэтажек внимание сотрудников милиции привлек неопрятно одетый пьяный мужчина средних лет, который громко нецензурно бранился на игровой площадке, где были дети и их родители. Гражданин едва стоял на ногах. Участковый попросил его представиться. В ответ мужчина начал вести себя агрессивно, высказывать оскорбления в адрес милиционеров.

Дебошира правоохранители задержали, доставили в общественный пункт охраны правопорядка, где составили в отношении него протокол об административном правонарушении за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный мужчина продолжал ругаться, оскорблять старшего участкового. В итоге было принято решение привлечь мужчину к ответственности за оскорбление должностного лица. По решению суда гражданин оплатил штраф в размере двух базовых величин (1 БВ сейчас равна Br27) за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и 20 базовых - за оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий. На следующий же день мужчина пришел в ОПОП с извинениями.

Замначальника управления ГУСБ рассказал о случае, когда человек поплатился за клевету в адрес участкового. В милицию обратился минчанин с заявлением о том, что хозяин квартиры, которую он снимает, сменил замки и не пускает его забрать вещи. Выяснилось, что арендодатель в одностороннем порядке повысил плату за квартиру. Узнав, что квартиросъемщик отказывается платить такие деньги, сменил замки. Жилец несколько дней просил хозяина вернуть вещи. Договориться не удалось, пришлось вызывать службу по вскрытию замков, представителей ЖЭС и милиции, чтобы забрать свое имущество.

Участковый позвонил арендодателю и предложил ему приехать в квартиру для урегулирования конфликта. Инспектор уточнил, что молодой человек, заключивший договор найма, имеет право вскрыть входную дверь квартиры. Хозяин возмутился, пообещал позвонить в милицию и сообщить о взломе квартиры неизвестными. Несмотря на это, дверь квартиры была вскрыта. После того, как жилец забрал свои вещи, квартиру опечатали представители ЖЭС. В отношении хозяина составлен протокол об административном правонарушении за самоуправство.

Арендодатель же решил направить в МВД, прокуратуру и другие государственные органы жалобы на действия участкового, обвинив его в превышении служебных полномочий, выразившихся во взломе замка входной двери. Однако по результатам проверок действия сотрудника ОВД были признаны правомерными. Гражданин по заявлению участкового инспектора милиции за клевету подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 10 базовых величин.

В милиции напомнили, что в КоАП предусмотрена ответственность и за оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст.23.5, штраф в размере от 20 до 50 базовых величин) и за клевету, то есть распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений (ст.9.2, штраф до 30 базовых).-0-

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