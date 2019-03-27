Милиция во время посевной проводит ежедневный мониторинг сельхозпредприятий

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции во время посевной традиционно проверяют работу сельскохозяйственных предприятий. Основной упор сделан на готовность сельхозтехники, сохранность товарно-материальных ценностей. В каждом милицейском подразделении созданы рабочие группы, которые проводят ежедневный мониторинг, сообщили БЕЛТА в МВД.

Особое внимание правоохранители уделяют сельхозпредприятиям с государственной долей собственности. "Проводятся проверки условий хранения товарно-материальных ценностей, качества выполнения должностных обязанностей работниками сельхозорганизаций, внимательно изучается состояние сельхозтехники. По фактам несоответствия либо нахождения любой единицы техники на ремонте более положенного времени направляются представления, предписания, информационные письма заинтересованным руководителям", - отметили в милицейском ведомстве.

Созданы специальные рабочие группы, в состав которых вошли сотрудники центрального аппарата министерства. "Они будут выезжать во все регионы страны. Под усиленный контроль в первую очередь попадут вопросы, связанные с эксплуатацией сельскохозяйственного транспорта. За нарушения спросят с ответственных должностных лиц. А при выявлении фактов бесхозяйственности и халатности будут проводиться проверочные мероприятия, по результатам которых последует правовая оценка действий руководителей", - подчеркнули в МВД.

В этом году вынесено около 1,5 тыс. предписаний и представлений об устранении проблемных вопросов. Составлено более 500 протоколов об административных правонарушениях: в основном за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте, мелкие хищения, незаконное обращение топлива.

Отдельно в министерстве остановились на нарушениях безопасности движения. "Далека от позитива картина с прохождением гостехосмотра техники, задействованной в посевной кампании. Сотрудники Госавтоинспекции уже выявили 2240 автомобилей, тракторов, самоходных машин, которые с этой точки зрения не готовы к эксплуатации. По линии ГАИ зафиксировано более 600 правонарушений. Самые распространенные - управление транспортом без техосмотра, допуск к участию в дорожном движении техники с неисправностями", - констатировали в МВД.

Фиксируются также факты, когда работники сельхозпредприятий садятся за руль пьяными. Так, на днях сотрудники УГАИ УВД Брестского облисполкома на территории мехдвора в одной из деревень Ивановского района задержали 36-летнего механизатора. Тот, будучи в рабочее время в состоянии сильного алкогольного опьянения (2,7 промилле), управлял трактором МТЗ.

В 2018 году сотрудники Госавтоинспекции МВД выявили в организациях АПК более 3,5 тыс. единиц небезопасной в эксплуатации техники. Достаточно острой остается проблема аварийности. Сопутствующей причиной отдельных ДТП стало отсутствие предусмотренного изготовителем электрооборудования, предназначенного для указания поворотов, габаритов и стоп-сигналов.-0-