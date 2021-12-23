Милиция во время зимних каникул возьмет под особый контроль несовершеннолетних

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция во время зимних каникул возьмет под контроль досуг несовершеннолетних, сообщил журналистам заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Мелешко, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, необходимо констатировать, что отмечается на территории столицы небольшой рост преступности среди несовершеннолетних. В первую очередь это связано с ростом имущественных преступлений и с незаконным оборотом наркотических веществ. Со своей стороны милиция принимает ряд дополнительных мер по контролю за подростками, несовершеннолетними в местах их концентрации. В новогоднюю ночь и на протяжении всего периода зимних каникул будут выставляться дополнительные наряды, организовано несение службы участковыми Инспекции по делам несовершеннолетних. В вечернее, ночное время будут отрабатываться торговые центры, общественные, культурные заведения. То есть возьмем под контроль досуг несовершеннолетних", - рассказал Дмитрий Мелешко.

По его словам, в учреждениях образования в преддверии каникул с 20 по 24 декабря проводится ряд профилактических мероприятий: беседы, лекции, кинолектории. "Разъясняется несовершеннолетним ответственность, которая может наступить за употребление наркотических средств, распространение наркотиков, распитие алкогольных напитков и иные правонарушения, которые могут привести к неприятностям для родителей и самого подростка. Кроме того, дополнительный контроль будет организован за семьями, в которых несовершеннолетние вследствие безнадзорности находятся в обстановке, которая представляет опасность для их жизни или здоровья, либо которая не отвечает требованиям их воспитания и содержания", - отметил замначальника.

Кроме того, во взаимодействии с заинтересованными субъектами профилактики будет организован ряд мероприятий в период зимних каникул. "Это всевозможные посещения различных знаковых социальных объектов города Минска, проведение различных спортивных мероприятий, участие в акции "Наши дети". По максимуму будут задействованы все подростки, в первую очередь те, которые ранее уже совершили правонарушение или преступление", - добавил Дмитрий Мелешко.

Правоохранители также будут выявлять те места для катания на тюбингах, санках и лыжах, которые образовались стихийно.

"Хочу попросить родителей обращать внимание на то, чем живет их ребенок. В первую очередь я говорю о жизни в интернете, о тех сайтах, которые он посещает. Мониторьте странички во "ВКонтакте", телефоны, так как есть определенный контент, программы, связанные с распространением наркотических средств. В случае выявления необходимо бить тревогу, вплоть до обращения в органы внутренних дел, - подчеркнул замначальника. - В последнее время участились случаи, когда так называемые организаторы работы по распространению наркотиков просят детей давать данные своих банковских карточек для перевода им денежных средств в случае заработка. Поэтому обращаюсь к родителям: если вы сделали такую карту, перечисляете на нее деньги, позаботьтесь о том, чтобы у вас в телефоне было установлено СМС-оповещение. Так вы сможете отслеживать не только расходы ваших детей, но и поступления сумм".-0-